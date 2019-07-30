У "Борисполі" в літака після злету вимкнувся двигун. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n124925-u-boryspoli-v-litaka-pislya-zletu-vymknuvsya-dvygun-video.html

Ракурс

В аеропорту «Бориспіль» літак Boeing 767 KBP авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України», що прямував до Таїланду, екстрено приземлився за 20 хвилин після злету.

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Ввечері 29 липня о 20.02 літак злетів, а незабаром розвернувся і здійснив екстрену посадку в місці вильоту. Факт екстреної посадки літака підтвердила прес-служба авіакомпанії «МАУ», повідомляє «Інформатор».

Екстрене приземлення сталося через неполадки в роботі одного з двигунів, які вчасно помітили пілоти. За попередніми даними, причиною відключення двигуна стало потрапляння туди птаха.

Появу диму після посадки літака в «МАУ» пояснили високою температурою гальмівних пристроїв. Зазначається, що під час екстреної посадки ні пасажири, ні члени екіпажу не постраждали.

Що стосується пасажирів, то вони вилетіли до Бангкоку пізніше резервним рейсом.

Між тим, у компанії «МАУ» звітуються, що в першому півріччі 2019 року збільшили показник пунктуальності відправлення рейсів до 83%. Також збільшили пасажиропотік майже на 8%, наразі він становить 3 млн 840 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що раніше через аварію літака, який здійснив жорстку посадку, в аеропорту «Бориспіль» закрили одну злітну-посадкову смугу та переспрямували частину рейсів до інших міст.