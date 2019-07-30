Американська компанія Tesla. Фото: K.Fund Media

https://racurs.ua/ua/n124924-tesla-prezentuvala-velyki-shovyscha-energiyi-megapack-foto.html

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Компанія Tesla (Тесла), яку заснував винахідник Ілон Маск, представила Megapack — батарею розміром із транспортний контейнер.

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Ця батарея призначена для організації великомасштабного сховища енергії. Великі акумулятори дозволяють швидко розгорнути систему генерації відновлюваної енергії. Також за допомогою потужності цієї батареї можна замінити звичайні електростанції, які підключаються до мережі, коли є висока потреба в енергії. Про це 30 липня повідомляє ITC.ua із посиланням на Engadget.

Ємність одного блока «Мегапака» становить до 3 МВт.год. У компанії «Тесла» запевняють, що сховище можна досить швидко розгорнути — менш ніж за три місяці можна отримати електростанцію на базі екологічно чистих джерел потужністю 250 МВт. год або 1 ГВт.год.

Батареї можна підключати до сонячних панелей. Центральна система управління Powerhub контролює об'єкти.

Нагадаємо, в червні засновник компанії «Тесла» Ілон Маск розкрив деталі електричного пікапа Tesla Pickup. Конструктори упевнені, що новинка буде популярнішою, ніж легендарний пікап Ford F-150. Ціна машини стандартної конфігурації стартуватиме з 49 тис. дол.