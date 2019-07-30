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Американская компания Tesla. Фото: K.Media Fund

Tesla презентовала крупные хранилища энергии Megapack (ФОТО)

30 июл 2019, 10:37
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Компания Tesla (Тесла), которую основал изобретатель Илон Маск, представила Megapack — батарею размером с транспортный контейнер.

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Эта батарея предназначена для организации крупномасштабного хранилища энергии. Большие аккумуляторы позволяют быстро развернуть систему генерации возобновляемой энергии. Также с помощью мощности этой батареи можно заменить обычные электростанции, которые подключаются к сети, когда есть высокая потребность в энергии. Об этом 30 июля сообщает ITC.ua со ссылкой на Engadget.

Емкость одного блока «Мегапака» составляет до 3 МВт.ч. В компании «Тесла» уверяют, что хранилище можно достаточно быстро развернуть — менее чем за три месяца можно получить электростанцию на базе экологически чистых источников мощностью 250 МВт. ч или 1 ГВт.ч.

Батареи можно подключать к солнечным панелям. Центральная система управления Powerhub контролирует объекты.

Tesla презентовала большие хранилища энергии Megapack. Фото: Engadget

Напомним, в июне основатель компании «Тесла» Илон Маск раскрыл детали электрического пикапа Tesla Pickup. Конструкторы уверены, что новинка будет популярнее, чем легендарный пикап Ford F-150. Цена машины стандартной конфигурации стартует с 49 тыс. долл.


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