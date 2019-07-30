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Ракурс
Украинским авиакомпаниям разрешили летать в Израиль. Фото: "24 Канал"

Украинским авиакомпаниям разрешили летать в Израиль

30 июл 2019, 10:19
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Украинские авиакомпании смогут совершать полеты из Украины в Израиль. Таким образом, в Тель-Авив украинцы смогут комфортно путешествовать из Киева, Львова и Запорожья.

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Согласно решению комиссии по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий Государственной авиационной службы Украины, трем украинским авиакомпаниям разрешено эксплуатировать воздушные линии между Украиной и Тель-Авивом. Соответствующая информация размещена на сайте Госавиаслужбы.

Так, перевозчик «Роза ветров» получил право летать по маршруту Киев — Тель-Авив — Киев. По решению Госавиаслужбы, компания будет выполнять 16 рейсов в неделю с 23 сентября до 6 октября, на время празднования Еврейского Нового года.

Также право на выполнение полетов по данному маршруту получила авиакомпания «Атласджет Украина». Данный перевозчик будет выполнять семь рейсов в неделю с 23 сентября до 3 октября.

Кроме того, авиакомпании «SkyUp» будет предоставлено право эксплуатировать следующие воздушные линии: Львов — Тель-Авив — Львов, а также Запорожье — Тель-Авив — Запорожье с частотой по три рейса в неделю. Право выполнять международные воздушные перевозки данная компания получит с первого октября на неограниченный срок.

Напомним, что ранее авиакомпаниям США и их партнерам разрешили возобновить полеты в Днепр, Харьков и Запорожье. Такое разрешение американские авиаперевозчики получили впервые с 2014 года.

Источник: Ракурс


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