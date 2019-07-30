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Ракурс
Українським авіакомпаніям дозволили літати до Ізраїлю. Фото: "24 канал"

Українським авіакомпаніям дозволили літати до Ізраїлю

30 лип 2019, 10:19
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Українські авіакомпанії зможуть здійснювати польоти з України до Ізраїлю. Таким чином, у Тель-Авів українці зможуть комфортно подорожувати з Києва, Львова та Запоріжжя.

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Згідно з рішенням комісії по розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній Державної авіаційної служби України, трьом українським авіакомпаніям дозволено експлуатувати повітряні лінії між Україною і Тель-Авівом. Відповідна інформація розміщена на сайті Державіаслужби.

Так, перевізник «Роза вітрів» отримав право літати за маршрутом Київ — Тель-Авів — Київ. За рішенням Державіаслужби, компанія буде виконувати 16 рейсів на тиждень з 23 вересня до 6 жовтня, на час святкування Єврейського Нового року.

Також право на виконання польотів за даним маршрутом отримала авіакомпанія «Атласджет Україна». Даний перевізник буде виконувати сім рейсів на тиждень з 23 вересня до 3 жовтня.

Крім того, авіакомпанії «SkyUp» буде надано право експлуатувати такі повітряні лінії: Львів — Тель-Авів — Львів, а також Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя з частотою по три рейси на тиждень. Право виконувати міжнародні повітряні перевезення дана компанія отримає з першого жовтня на необмежений термін.

Нагадаємо, що раніше авіакомпаніям США і їх партнерам дозволили відновити польоти у Дніпро, Харків і Запоріжжя. Такий дозвіл американські авіаперевізники отримали вперше з 2014 року.

Джерело: Ракурс


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