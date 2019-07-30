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Президент США Дональд Трамп. Фото: Известия

Конгресмени закликали Трампа ввести новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів

30 лип 2019, 10:01
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Новий пакет санкцій проти Російської Федерації за отруєння родини Скрипалів у Великій Британії закликають ввести представники Конгресу США.

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До американського президента Дональда Трампа з відповідним закликом звернулися голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Еліот Енгел (демократ від штату Нью-Йорк) і старший республіканець в цьому комітеті Майкл Маккол (від штату Техас). Про це 30 липня повідомляє ТАСС із посиланням на лист, який опублікований на сайті комітету.

Конгресмени у своєму зверненні до президента США відзначили, що стурбовані тим, що проти РФ не були введені нові санкції.

Ми закликаємо вас негайно ввести додаткові санкції проти Росії, щоб притягнути її до відповідальності за таку обурливу поведінку, — закликали Трампа конгресмени.

Як відомо, в березні 2018 року в Солсбері на Сергія Скрипаля і його доньку Юлію було скоєно напад з використанням хімічної речовини «Новичок». Лікарям вдалося врятувати їхнє життя. Лондон звинуватив у нападі Москву, оприлюднивши детальну доповідь про перебування росіян у країні.

Нагадаємо, у травні Державний департамент США розробив і направив держсекретарю Майку Помпео та президенту країни Дональду Трампу новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Ці санкції стосуються отруєння російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії.


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Конгресмени закликали Трампа ввести новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів

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