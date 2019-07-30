Вчені знайшли сліди чуми, вивчивши льодовики. Фото: GoGetNews

https://racurs.ua/ua/n124921-vcheni-znayshly-slidy-chumy-vyvchyvshy-lodovyky.html

Ракурс

Сліди чуми виявила міжнародна група вчених, дослідивши вміст свинцю у вилученому з льодовиків російської Арктики і Гренландії льоді.

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У результаті дослідження вчені прийшли до висновку, що вміст свинцю у багатовікових льодах можуть стати свідченням рівня розвитку і масштабів середньовічної промисловості. Надалі вони змогли визначити то десятиліття, протягом якого свинець піднявся з труб мануфактур разом із димом і згодом осів на поверхні криги. Про це інформує РІА «Новости» із посиланням на матеріали журналу PNAS.

Як повідомили вчені, дослідження нашарувань льоду за останнє тисячоліття дозволило припустити поступове зростання рівня промисловості у період з 800 по 1300 роки нашої ери. У свою чергу, у проміжок між 1300 і 1680 роками відзначався істотний спад вмісту свинцю.

Таким чином, вчені отримали ще одне підтвердження пандемії чуми, яка спостерігалася в кінці Середніх віків і початку Нового часу. Саме в той період практично половина населення Європи вимерла від страшного захворювання.

Вчені відзначили, що на даний час спостерігається істотне підвищення рівня свинцю. Так, наразі його рівень приблизно в 60 разів більше, ніж на початку Середніх століть. За останні 1500 років значно зростало забруднення важкими металами в Арктиці, але після прийняття низки екологічних заходів рівень забруднень істотно впав.

Нагадаємо, що раніше дослідники повідомили, що річну норму ресурсів планети, які умовно можуть відновитися за рік, людство вже вичерпало до 29 липня 2019 року. Таким чином, із учорашнього дня населення планети живе у так званий «екологічний кредит».