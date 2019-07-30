Ученые нашли следы чумы, изучив ледники. Фото: GoGetNews

https://racurs.ua/n124921-uchenye-nashli-sledy-chumy-izuchiv-ledniki.html

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Следы чумы обнаружила международная группа ученых, исследовав содержание свинца в изъятом из ледников российской Арктики и Гренландии льде.

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В результате исследования ученые пришли к выводу, что содержание свинца в многовековых льдах могут стать свидетельством уровня развития и масштабов средневековой промышленности. В дальнейшем они смогли определить то десятилетие, на протяжении которого свинец поднялся из труб мануфактур вместе с дымом и впоследствии осел на поверхности льдов. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на материалы журнала PNAS.

Как сообщили ученые, исследования напластований льда за последнее тысячелетие позволило предположить постепенный рост уровня промышленности в период с 800 по 1300 годы нашей эры. В свою очередь, в промежуток между 1300 и 1680 годами отмечался существенный спад содержания свинца.

Таким образом, ученые получили еще одно подтверждение пандемии чумы, которая наблюдалась в конце Средних веков и начале Нового времени. Именно в тот период практически половина населения Европы вымерла от страшного заболевания.

Ученые отметили, что в настоящее время наблюдается существенное повышение уровня свинца. Так, сейчас его уровень примерно в 60 раз больше, чем в начале Средних веков. За последние 1500 лет значительно росло загрязнение тяжелыми металлами в Арктике, но после принятия ряда экологических мер уровень загрязнений существенно упал.

Напомним, что ранее исследователи сообщили, что годовую норму ресурсов планеты, которые условно может восстановиться за год, человечество уже исчерпало к 29 июля 2019 года. Таким образом, со вчерашнего дня население планеты живет в так называемый «экологический кредит».