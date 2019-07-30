Теракт в США 11 сентября 2001 года. Фото: The Independent

https://racurs.ua/n124920-terakt-11-sentyabrya-v-ssha-glavnyy-obvinyaemyy-gotov-zakluchit-sdelku.html

Ракурс

Главный обвиняемый по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года готов заключить соглашение.

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Халид Шейх Мохаммед согласен помочь родственникам жертв террористических атак в судебном иске против Саудовской Аравии. Мужчина только требует, чтобы против него не применяли смертную казнь — самое высокое наказание за преступления в США. Об этом 30 июля сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Правительство Саудовской Аравии отрицает свою причастность к терактам 2001 года в США, но семьи погибших обвиняют в Эр-Рияд в поддержке террористической организации «Аль Каида». Родственники жертв теракта требовали взять показания у трех из пяти обвиняемых.

Халид Шейх Мохаммед — главный обвиняемый в судебном процессе, который проходит в Гуантанамо, по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США. Мужчину задержали в 2003 году во время спецоперации в Пакистане. Подозреваемого в течение 3,5 лет удерживали в тайной тюрьме Центрального разведывательного управления, пытали заключенного. В 2006 году его перевели в Гуантанамо.

Как известно, 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты всколыхнул самый масштабный теракт в современной истории. Террористы похитили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона. Еще один самолет пассажиры попытались отбить у террористов, воздушная машина упала в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2 тыс. 977 человек. Это, не учитывая 19 террористов.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Дональд Трамп еще на год продлил режим чрезвычайного положения в США.