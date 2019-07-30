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Ракурс
В Днепре взорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: Информатор

В Днепре неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами (ФОТО, ВИДЕО)

30 июл 2019, 08:51
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Взрыв прогремел 30 июля в 2.30 вблизи магазина на ул. Торговой в городе Днепр.

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Жители района почему-то не обратили внимание на хлопок, который услышали, а уже через несколько минут к магазину прибыли сотрудники охранной фирмы. Об этом сегодня сообщает «Информатор».

Впоследствии было установлено, что неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» с помощью трубки с газом, который запустили в банкомат. Для того, чтобы завладеть наличными, ворам пришлось взломать дверь магазина. В результате взрыва поврежден холодильник внутри помещения.

На месте происшествия работали взрывотехники. Детали происшествия устанавливают следственно-оперативная группа и патрульные.

В Днепре взорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: Информатор

В Днепре взорвали банкомат «ПриватБанка». Фото: Информатор

Напомним, в Деснянском районе Киева неизвестные взорвали и ограбили банкомат в отделении «ПриватБанка». Следователи открыли уголовное производство согласно ч. 5 ст. 185 (кража, содеянная в особенно больших размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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