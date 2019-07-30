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Ракурс
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото:

Крым должен вернуться в состав Украины — Помпео

30 июл 2019, 08:19
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Оккупированный Крым должен вернуться Украине.

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Сейчас американцы взаимодействуют с новой украинской властью. Позицию Вашингтона относительно территориальной целостности Украины выразил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, сообщается на веб-странице Госдепа.

В Украине недавно завершились парламентские выборы. Надеюсь, что новый президент найдет более творческий набор идей о том, как решить проблему. Конфликт в Украине действительно настоящий. Они все еще борются не каждый день, но много. Это очень реально, — заявил Помпео.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео указал на различие ситуаций с Голанскими высотами и Крымом. Чиновник отметил, что Российская Федерация оккупировала украинский полуостров Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.

Напомним, экономика России потеряла с начала аннексии полуострова Крым 150 млрд долл. по сравнению с показателями конца 2013 года. Причиной этого стали санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, которые вводились ежегодно после аннексии.

Источник: Ракурс


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