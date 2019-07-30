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Держсекретар США Майк Помпео. Фото:

Крим повинен повернутися до складу України — Помпео

30 лип 2019, 08:19
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Окупований Крим повинен повернутися Україні.

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Наразі американці взаємодіють з новою українською владою. Позицію Вашингтону щодо територіальної цілісності України висловив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, повідомляється на веб-сторінці Держдепу.

В Україні нещодавно завершилися парламентські вибори. Сподіваюся, що новий президент знайде більш творчий набір ідей про те, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні дійсно справжній. Вони все ще борються не кожен день, але багато. Це дуже реально, — заявив Помпео.

Раніше держсекретар США Майк Помпео вказав на відмінність ситуацій з Голанськими висотами та Кримом. Посадовець відзначив, що Російська Федерація окупувала український півострів Крим, хоча ніякої загрози з боку України не було, а Ізраїль захопив Голанські висоти, захищаючись від нападу Сирії.

Нагадаємо, економіка Росії втратила з початку анексії півострова Крим 150 млрд дол. у порівнянні з показниками кінця 2013 року. Причиною цього стали санкції, з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, які запроваджувалися щорічно після анексії.

Джерело: Ракурс


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