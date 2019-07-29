Новые «Айфоны» получат модемы с поддержкой 5G-сетей. Фото: Apple

https://racurs.ua/n124917-novye-iphone-poluchat-5g-modemy-smi.html

Ракурс

Компания Apple (Эпл) осенью презентует новые смартфоны. Об особенностях новых гаджетов от изобретателей из Купертино уже спешат заявить знатоки IT-индустрии.

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Новые iPhone (Айфон), которые появятся на рынке в 2020 году, будут оснащены 5G-модемами производства компании Qualcomm. Будут работать в сетях 5G даже «бюджетные» смартфоны американского гиганта. Об этом заявил авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, известный точными прогнозами по технике бренда «Эпл», 29 июля сообщает Techradar.

По прогнозу специалиста, производитель iPhone впоследствии перейдет на продукцию от Intel. Это, вероятно, состоится в 2021 году, а до того, корпорация будет зависимой от микросхем Qualcomm.

Минг-Чи Куо отметил, что новые «Айфоны» в 2020 году будут поддерживать сразу два стандарта связи пятого поколения: «высокочастотный» mmWave 5G для США и Sub-6 частотой не менее 6 ГГц. Ожидается, что эти аппараты буду дороже устройств, которые сейчас есть на рынке.

Компания Apple заявление аналитика пока не комментировала.

Напомним, ведущий дизайнер корпорации Apple Джонни Айв заявил, что уйдет из компании в 2019 году. Айв десятилетия ыграл ведущую роль в создании новаторского дизайна проектов, которые способствовали стремительному росту компании из Купертино.