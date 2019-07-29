Нові «Айфони» отримають модеми з підтримкою 5G-мереж. Фото: Apple

https://racurs.ua/ua/n124917-novi-iphone-otrymaut-5g-modemy-zmi.html

Ракурс

Компанія Apple (Епл) восени презентує нові смартфони. Про особливості нових ґаджетів від винахідників із Купертіно вже поспішають заявити знавці IT-індустрії.

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Нові iPhone (Айфон), які з’являться на ринку в 2020 році, будуть оснащені 5G-модемами виробництва компанії Qualcomm. Працюватимуть у мережах 5G навіть «бюджетні» смартфони американського гіганта. Про це заявив авторитетний аналітик Мінг-Чи Куо, відомий точними прогнозами щодо техніки бренду «Епл», 29 липня повідомляє Techradar.

За прогнозом фахівця, виробник iPhone згодом перейде на продукцію від Intel. Це, ймовірно, відбудеться в 2021 році, а до того корпорація буде залежною від мікросхем Qualcomm.

Мінг-Чи Куо відзначив, що нові «Айфони» 2020 року будуть підтримувати відразу два стандарти зв’язку п’ятого покоління: «високочастотний» mmWave 5G для США і Sub-6 частотою менше 6 ГГц. Очікується, що ці апарати буду дорожчими від пристроїв, які наразі є на ринку.

Компанія Apple заяву аналітика поки не коментувала.

Нагадаємо, провідний дизайнер корпорації Apple Джоні Айв заявив, що піде з компанії у 2019 році. Айв десятиліття відігравав провідну роль у створенні новаторського дизайну проектів, які сприяли стрімкому зростанню компанії з Купертіно.