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У Дніпрі підірвали банкомат «ПриватБанку». Фото: Інформатор

У Дніпрі невідомі підірвали банкомат та викрали касети з грошима (ФОТО, ВІДЕО)

30 лип 2019, 08:51
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Вибух прогримів 30 липня о 2.30 поблизу магазину на вул. Торговій у місті Дніпро.

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Мешканці району чомусь не звернули увагу на хлопок, який почули, а вже через кілька хвилин до крамниці прибули співробітники охоронної фірми. Про це сьогодні повідомляє «Інформатор».

Згодом було встановлено, що невідомі підірвали банкомат «ПриватБанку» за допомогою трубки з газом, який запустили в банкомат. Для того, щоб заволодіти готівкою, крадіям довелося зламати двері магазину. Внаслідок вибуху пошкоджено холодильник всередині приміщення.

На місці події працювали вибухотехніки. Деталі події встановлюють слідчо-оперативна група та патрульні.

У Дніпрі підірвали банкомат «ПриватБанку». Фото: Інформатор

У Дніпрі підірвали банкомат «ПриватБанку». Фото: Інформатор

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва невідомі підірвали та обікрали банкомат у відділенні «ПриватБанку». Слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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