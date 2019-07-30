Теракт у США 11 вересня 2001 року. Фото: The Independent

https://racurs.ua/ua/n124920-terakt-11-veresnya-u-ssha-golovnyy-obvynuvachenyy-gotovyy-uklasty-ugodu.html

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Головний обвинувачений у справі про теракти в США 11 вересня 2001 року готовий укласти угоду.

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Халід Шейх Мохаммед згоден допомогти родичам жертв терористичних атак в судовому позові проти Саудівської Аравії. Чоловік лише вимагає, щоби проти нього не застосовували смертну кару — найвище покарання за злочини в США. Про це 30 липня повідомляє Lenta.ru із посиланням на The Wall Street Journal.

Уряд Саудівської Аравії заперечує свою причетність до терактів 2001 року в США, але сім’ї загиблих звинувачують у Ер-Ріяд у підтримці терористичної організації «Аль Каїда». Родичі жертв теракту вимагали взяти свідчення у трьох з п’яти обвинувачених.

Халід Шейх Мохаммед — головний обвинувачений в судовому процесі, що проходить в Гуантанамо, у справі про теракти 11 вересня 2001 року в США. Чоловіка затримали в 2003 році під час спецоперації в Пакистані. Підозрюваного протягом 3,5 років утримували в таємній в’язниці Центрального розвідувального управління, катували в’язня. У 2006 році його перевели в Гуантанамо.

Як відомо, 11 вересня 2001 року Сполучені Штати сколихнув наймасштабніший теракт у сучасній історії. Терористи викрали чотири пасажирські літаки. Два з них бойовики направили у вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку, третій впав на будівлю Пентагону. Ще один літак пасажири спробували відбити у терористів, повітряна машина впала у штаті Пенсільванія. Жертвами терактів стали 2 тис. 977 осіб. Це, не враховуючи 19 терористів.

Нагадаємо, у вересні 2018 року президент Дональд Трамп ще на рік продовжив режим надзвичайного стану у США.