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Президент США Дональд Трамп. Фото: Известия

Конгрессмены призвали Трампа ввести новый пакет санкций против РФ за отравление Скрипалей

30 июл 2019, 10:01
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Новый пакет санкций против Российской Федерации за отравление семьи Скрипалей в Великобритании призывают ввести представители Конгресса США.

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К американскому президенту Дональду Трампу с соответствующим призывом обратились председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол (от штата Техас). Об этом 30 июля сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, которое опубликовано на сайте комитета.

Конгрессмены в своем обращении к президенту США отметили, что обеспокоены тем, что против РФ не были введены новые санкции.

Мы призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое возмутительное поведение, — призвали Трампа конгрессмены.

Как известно, в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывание россиян в стране.

Напомним, в мае Государственный департамент США разработал и направил госсекретарю Майку Помпео и президенту страны Дональду Трампу новый пакет санкций против Российской Федерации. Эти санкции касаются отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.


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