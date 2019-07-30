Президент США Дональд Трамп. Фото: Известия

https://racurs.ua/n124922-kongressmeny-prizvali-trampa-vvesti-novyy-paket-sankciy-protiv-rf-za-otravleniya-skripaley.html

Ракурс

Новый пакет санкций против Российской Федерации за отравление семьи Скрипалей в Великобритании призывают ввести представители Конгресса США.

Loading...

К американскому президенту Дональду Трампу с соответствующим призывом обратились председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол (от штата Техас). Об этом 30 июля сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, которое опубликовано на сайте комитета.

Конгрессмены в своем обращении к президенту США отметили, что обеспокоены тем, что против РФ не были введены новые санкции.

Мы призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое возмутительное поведение, — призвали Трампа конгрессмены.

Как известно, в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывание россиян в стране.

Напомним, в мае Государственный департамент США разработал и направил госсекретарю Майку Помпео и президенту страны Дональду Трампу новый пакет санкций против Российской Федерации. Эти санкции касаются отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.