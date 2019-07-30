В "Борисполе" у самолета после взлета выключился двигатель. Фото: Mind.ua

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Ракурс

В аэропорту «Борисполь» самолет Boeing 767 KBP авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», следовавший в Таиланд, экстренно приземлился через 20 минут после взлета.

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Вечером 29 июля в 20.02 самолет взлетел, а вскоре развернулся и совершил экстренную посадку в месте вылета. Факт экстренной посадки самолета подтвердила пресс-служба авиакомпании «МАУ», сообщает «Информатор».

Экстренное приземление произошло из-за неполадок в работе одного из двигателей, вовремя замеченных пилотами. По предварительным данным, причиной отключения двигателя стало попадание туда птицы.

Появление дыма после посадки самолета в «МАУ» объяснили высокой температурой тормозных устройств. Отмечается, что во время экстренной посадки ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

Что касается пассажиров, то они вылетели в Бангкок позже резервным рейсом.

Между тем, в компании «МАУ» отчитываются, что за первые шесть месяцев 2019 года увеличили показатель пунктуальности отправления рейсов до 83%. Также увеличили пассажиропоток почти на 8%, сейчас он составляет 3 млн 840 тыс. пассажиров.

Напомним, что ранее из-за аварии самолета, совершившего жесткую посадку, в аэропорту «Борисполь» закрыли одну взлетно-посадочную полосу и перенаправили часть рейсов в другие города