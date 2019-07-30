Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг. Фото: Mind.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому будет улучшен доступ к электронным услугам. Главной его целью является обеспечение прозрачности работы госреестров.

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Документ позволит развивать современные средства электронной идентификации, а также поможет внедрить электронные государственные услуги, приоритетные для украинских граждан и бизнеса. Об этом сегодня, 30 июля, сообщается на официальном сайте президента.

В первую очередь будет проведен полный аудит работы государственных реестров, которых на сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 350. По словам советника президента Михаила Федорова, именно вследствие их неэффективной и непрозрачной работы возникает рейдерство и коррупция в Украине.

Также, согласно подписанному указу, запланировано введение единого веб-портала электронных услуг. С его помощью украинские граждане смогут в своем электронном кабинете получить всю необходимую информацию в госреестрах и воспользоваться приоритетными электронными услугами. Первоочередно будут реализованы электронные услуги, которые связаны с рождением ребенка (проект «еМалятко»), регистрацией места проживания, регистрацией гражданина в качестве налогоплательщика и другие.

В то же время стартует работа над проведением электронных выборов в Украине, а также электронной переписи населения нашей страны.

Кроме того, ключевой задачей является ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра. На данный момент в нем содержатся данные лишь о 14 млн граждан.

Напомним, что 22 июля президент Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству», согласно которому рейдеров избавят возможности отбирать недвижимость и уничтожать бизнес. Кроме того, предусматривается внесение изменений в программное обеспечение государственных реестров, что также повлияет на уменьшение рейдерства.