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Ракурс
Андрій Богдан анонсував проведення ходи гідності в Києві. Фото: Збруч

Ходу гідності в Києві на День Незалежності анонсували в Офісі президента

30 лип 2019, 13:03
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Хода гідності відбудеться у Києві 24 серпня, в День Незалежності України.

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Цей захід стане заміною традиційному військовому параду. Хрещатиком пройдуться представники різних військових підрозділів Збройних сил України та силових структур. Про це 30 липня на брифінгу в Києві заявив керівник Офісу президента України Андрій Богдан.

До ходи зможуть приєднатися ветерани антитерористичної операції на Донбасі. Запланована участь у заході й медиків, учителів, спортсменів, дипломатів та волонтерів.

Дійство буде сучасним в ідеологічному та технічному аспекті. У ході візьме участь президент Володимир Зеленський та керівництво держави. Також у центрі України відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один із найвідоміших режисерів України, — запевнив Богдан.

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності у 2019 році. Відомо, що 24 серпня відбудеться урочисте підняття національного прапора, будуть покладені квіти до пам’ятників, проведені тематичні наукові конференції, молебень за Україну, а також «інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи».

Джерело: Ракурс


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