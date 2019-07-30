Андрей Богдан анонсировал проведение шествия достоинства в Киеве. Фото: Збруч

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Шествие достоинства состоится в Киеве 24 августа, в День Независимости Украины.

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Это мероприятие станет заменой традиционному военному параду. По Крещатику пройдутся представители различных воинских подразделений Вооруженных сил Украины и силовых структур. Об этом 30 июля на брифинге в Киеве заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

К шествию смогут присоединиться ветераны антитеррористической операции на Донбассе. Запланировано участие в мероприятии и медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров.

Действо будет современным в идеологическом и техническом аспекте. В шествии примет участие президент Владимир Зеленский и руководство государства. Также в центре Украины состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных режиссеров Украины, — заверил Богдан.

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости в 2019 году. Известно, что 24 августа состоится торжественное поднятие национального флага, будут возложены цветы к памятникам, проведены тематические научные конференции, молебен за Украину, а также «информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия».