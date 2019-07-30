Богдан: «Смотрящие» в Киеве предлагали поделиться бюджетом за сохранение Кличко в должности. Фото: Информатор

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Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, заявил, что за последнее время дважды встречался с киевским мэром, главой Киевгоргосадминистрации Виталием Кличко для обсуждения вопросов по управлению столицей, и обвинил его в потере контроля над Киевом.

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По словам соратника президента, Кличко якобы подтвердил, что не контролирует Киевгорсовет. Там есть два-три «смотрящих», с которыми мэр должен находить компромисс, иначе у него не будет поддержки большинства депутатов в горсовете. При этом он не задействован в коррупционных схемах, но иногда использует возможность полетов частным авиатранспортом. Такие заявления Богдан сделал во время сегодняшнего брифинга в Киеве.

Несколько дней назад на меня выходил адвокат одного из «смотрящих», которые мешают Кличко эффективно управлять городом. Он высказал такое предложение, что работа с бюджетом городского совета позволяет им получать 40 млн долл. в год. Попросил, не трогать главу КГГА и поделить этот бюджет пополам, — заявил Богдан.

Он также добавил, что не был готов к такой встрече и не зафиксировал этой информации, но она также будет передана в правоохранительные органы.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что Богдан пытался подчинить его своим людям — столичному застройщику Андрею Вавришу и гендиректору «1+1» Александру Ткаченко. Якобы во время телефонного звонка Богдан заявил Кличко о необходимости согласования всех своих действий с указанными лицами.