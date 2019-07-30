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Богдан: “Смотрящі” в Києві пропонували поділитися бюджетом за збереження Кличка на посаді. Фото: Інформатор

Богдан: «Смотрящі» в Києві пропонували поділитися бюджетом за збереження Кличка на посаді

30 лип 2019, 12:55
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Андрій Богдан, глава Офісу президента України, заявив, що за останній час двічі зустрічався з київським мером, очільником Київміськдержадміністрації Віталієм Кличком для обговорення питань щодо управління столицею, і звинуватив його у втраті контролю над Києвом.

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За словами соратника президента, Кличко нібито підтвердив, що не контролює Київміськраду. Там є два-три «смотрящих», з якими мер має знаходити компроміс, інакше в нього не буде підтримки більшості депутатів у міськраді. При цьому він не задіяний у корупційних схемах, але іноді використовує можливість польотів приватним авіатранспортом. Такі заяви Богдан зробив під час сьогоднішнього брифінгу в Києві.

Кілька днів тому на мене виходив адвокат одного зі «смотрящих», які заважають Кличку ефективно керувати містом, який висловив таку пропозицію, що робота з бюджетом міської ради дозволяє їм отримувати 40 млн дол. на рік. Попросив, не рухати голову КМДА і поділити цей бюджет пополам, — заявив Богдан.

Він також додав, що не був готовий до такої зустрічі й не зафіксував цієї інформації, але вона також буде передана до правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям — столичному забудовнику Андрію Вавришу та гендиректору «1+1» Олександру Ткаченку. Нібито під час телефонного дзвінка Богдан заявив Кличку про необхідність узгодження всіх своїх дій із цими особами.

Джерело: Ракурс


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