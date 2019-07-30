Україна розширила спецмита на російський скраплений газ. Фото: "Сьогодні"

https://racurs.ua/ua/n124960-ukrayina-rozshyryla-specmyta-na-rosiyskyy-skraplenyy-gaz.html

Ракурс

Спеціальні мита на імпорт скрапленого газу з Російської Федерації, розширені нещодавно Кабінетом міністрів України, мають у переліку всі відповідні товарні коди.

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У постанові про розширення спецмит, затвердженій днями урядом України, включено перелік всіх відповідних товарних кодів. Про це на своїй сторінці у Facebook інформує Андрій Герус, представник президента України в уряді.

Зокрема, у відповідь на коментар представника «Консалтингової групи А-95» Артема Куюна про те, що на один із товарних кодів скрапленого газу, зазначений у відповідній постанові Кабміну, припадає лише 1,7% від загального обсягу російського скрапленого газу, який надходить в Україну, Герус зазначив, що той не зовсім обізнаний.

За словами Геруса, до постанови, якою Кабмін 17 липня увів спецмита на скраплений газ із РФ, включені всі відповідні коди.

Також Герус додав, що згідно рішення Кабміну, спецмито на поставки російського скрапленого газу складатиме з 1 серпня 1,75%, а 1 жовтня — 3,0%.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що днями Кабінет міністрів України затвердив постанову, якою запровадив спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного пального та скрапленого газу. Завдяки цьому до державного бюджету надходитиме майже 2 млрд грн щороку. Тоді Андрій Герус говорив, що спецмита на пальне з РФ ніяк не вплинуть на роздрібні ціни на АЗС. Він зауважив, що на ринку є конкуренція та альтернативні джерела поставок з Білорусі, країн ЄС, поставки морем тощо. Також він додав, що наразі на ринку нафтопродуктів спостерігається профіцит ресурсу, є підстави для подальшого зниження роздрібних цін.