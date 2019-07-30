В американському супермаркеті Walmart сталася стрілянина: є загиблі і поранені. Фото: Інформатор

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Ракурс

Стрілянина в американському супермаркеті Walmart стала причиною загибелі двох осіб. Ще двоє отримали поранення.

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Інцидент стався у Північній частині Міссісіпі в передмісті Саутхейвен (штат Теннесі). Про це повідомляє телеканал Cbs News.

Зловмисник застрелив двох співробітників супермаркету, а також поранив поліцейського. Потім правоохоронці вистрілили в злочинця, тим самим його знешкодивши.

Стрілка госпіталізували в медичний заклад і поки його стан невідомий. Поранений поліцейські був у куленепробивному жилеті. Медики запевняють, що з ним все буде в порядку.

Встановлено, що одного із загиблих знайшли на парковці біля магазину, а тіло другого було в будівлі супермаркету.

За даними видання, стрілок раніше працював у Walmart, але в понеділок його звільнили через те, що він пригрозив ножем одному з клієнтів.

Зазначимо, що Walmart розташований в великому торговому комплексі на південь від державного кордону. Саутхейвен — це передмістя з населенням 55 тис. осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні на фестивалі їжі в Каліфорнії сталася стрілянина.