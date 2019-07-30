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Зеленський скасував укази Порошенко і призначив стипендії паралімпійцям. Фото: "Обозреватель"

Зеленський скасував укази Порошенко і призначив стипендії паралімпійцям

30 лип 2019, 18:47
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Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії українським паралімпійцям і їхнім тренерам, а також скасував два укази, підписані екс-президентом Порошенко.

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Згідно з підписаним Зеленським указу, 150 стипендій призначені спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, а також їхнім тренерам. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті глави держави.

У вищезгаданому документі наводиться список спортсменів, які досягли високих успіхів у всеукраїнських змаганнях у 2018−2019 роках. Розмір президентських стипендій складе сім, дев’ять і дванадцять тис. грн.

Крім того, своїм указом Зеленський визнав недійсними два укази, що підписав раніше п’ятий президент України Петро Порошенко. Йдеться про статтю 1 Указу від 30 березня 2018 № 93 «Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху в Україні», а також указ від 17 жовтня 2018 року № 334 «Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, що мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях».

Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг. Даний документ дозволить розвивати сучасні засоби електронної ідентифікації, а також допоможе впровадити електронні державні послуги, пріоритетні для українських громадян і бізнесу.

Джерело: Ракурс


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