Зеленский отменил указы Порошенко и назначил стипендии паралимпийцам. Фото: "Обозреватель"

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии украинским паралимпийцам и их тренерам, а также отменил два указа, подписанные экс-президентом Порошенко.

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Согласно подписанному Зеленским указу, 150 стипендий назначены спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, а также их тренерам. Соответствующая информация размещена на официальном сайте главы государства.

В вышеупомянутом документе приводится список спортсменов, достигших высоких успехов во всеукраинских соревнованиях в 2018—2019 годах. Размер президентских стипендий составит семь, девять и двенадцать тыс. грн.

Кроме того, своим указом Зеленский признал недействительными два указа, подписанные ранее пятым президентом Украины Петром Порошенко. Речь идет о статье 1 Указа от 30 марта 2018 № 93 «О создании условий для дальнейшего развития паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине», а также указе от 17 октября 2018 года № 334 «О стипендиях Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения в всеукраинских спортивных соревнованиях».

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг. Данный документ позволит развивать современные средства электронной идентификации, а также поможет внедрить электронные государственные услуги, приоритетные для украинских граждан и бизнеса.