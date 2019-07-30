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Ракурс
Зеленский в сентябре поедет в США выступать на Генассамблее ООН. Фото: "Укринформ"

Зеленский в сентябре поедет в США выступать на Генассамблее ООН

30 июл 2019, 18:40
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Президент Украины Владимир Зеленский во второй половине сентября поедет в Нью-Йорк с важной миссией. Он впервые будет выступать на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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Информацию о том, что Зеленский получил приглашение выступить на 74-й сессии Генассамблеи ООН, в Офисе президента подтвердили, информирует «Европейская правда» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Сейчас в Офисе президента уже планируют визит Зеленского в Нью-Йорк.

Ранее «Ракурс» сообщал, что во время заседания Генассамблеи ООН в феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Российскую Федерацию права вето при рассмотрении вопросов, касающихся агрессии на востоке Украины. Тогда Порошенко отметил, что именно Россия заблокировала инициативу размещения на территории Украины миротворческой операции под эгидой ООН. Таким образом, была опровергнута возможность полноценного вовлечения ООН к урегулированию конфликта на востоке Украины.


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