Заседание Генасамблеи ООН: Порошенко предложил лишить Россию права вето

Порошенко предложил лишить Россию права вето. Фото: twitter.com/poroshenko

https://racurs.ua/n118430-zasedanie-genasamblei-oon-poroshenko-predlojil-lishit-rossiu-prava-veto.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Российскую Федерацию права вето при рассмотрении вопросов, касающихся агрессии на востоке Украины. С таким предложением он обратился к представителям стран-членов ООН во время заседания Генассамблеи.

Порошенко напомнил, об исключении Москвы в 1939 годуиз Лиги Наций из-за агрессии, а также о невыполнение условий Будапештского Меморандума Россией. Президент предположил, что лишение права вето может быть правильным и своевременным шагом в этом случае, сообщается в Twitter президента.

Также Порошенко отметил, что именно Россия заблокировала инициативу размещения на территории Украины миротворческой операции под эгидой ООН. Таким образом, была исключена возможность полноценного вовлечения ООН в урегулирование конфликта на востоке Украины.

Напомним, сегодня на заседании Генассамблеи ООН будет рассмотрен вопрос относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Его внесение в повестку дня инициировала Украина.