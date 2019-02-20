Тимошенко пошла в суд из-за агитации Порошенко (ФОТО)

Тимошенко подала в суд на Порошенко из-за его агитации. Фото: 112 Украина

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Racurs.ua

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко подала в суд на президента Украины Петра Порошенко. Причиной якобы стала незаконная агитация действующего главы государства.

Шестой апелляционный суд начал производство по иску Тимошенко. Глава партии «Батькивщина» утверждает, что Порошенко финансирует предвыборную агитацию не только из денег избирательного фонда, но также использует сторонние средства. Об этом сообщает «Украинская правда».

Тем временем в пресс-службе «Батькивщины» утверждают, что Нацполиция уже ведет расследование фактов подкупа избирателей в пользу действующего главы государства.

Команда Тимошенко заявляет, что у них есть доказательство того, что Порошенко через депутата Березенко подкупает граждан. В частности, якобы планировалось раздать по 1 тыс. гривен 6 млн украинцев.

Слушание по данному делу пройдет сегодня, 20 февраля, в 19.00.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко наградил Крестом Ивана Мазепы своего внештатного советника Медведева. Одновременно с ним награду получили участники Евромайдана, волонтеры и общественники.