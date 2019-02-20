Церковь может стать одним из рычагов влияния на мнение верующих как потенциального избирателя, фото: kpcdn.net

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Racurs.ua

В нынешней избирательной кампании активное участие принимают представители церкви — священники, епископы и церковные старосты.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель Комитета избирателей Украины (КИУ) в Винницкой области Вячеслав Телень, сообщают УНН.

По его словам, о кандидатах в президенты говорят едва ли не на каждом церковном собрании.

По мнению представителя КИУ, это будет одним из рычагов влияния на мнение верующих как потенциального избирателя.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. Для участия в них Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата — это самое большое количество за время независимости Украины. До этого больше всего кандидатов было в 2004 году — 26.

Напомним, сегодня Центр Разумкова опубликовал результаты социологического опроса, проведенного в период с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Согласно его результатам, наибольшие шансы победить имеют действующий президент Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Не участвовать в выборах в настоящее время планируют 10% опрошенных.