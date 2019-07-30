Во Львовской области мужчина облил себя бензином и поджег после ссоры с женой. Фото: Minval

https://racurs.ua/n124956-vo-lvovskoy-oblasti-mujchina-oblil-sebya-benzinom-i-podjeg-posle-ssory-s-jenoy.html

Ракурс

Во Львовской области 57-летний мужчина после ссоры с женой облил себя бензином на огороде и поджег. Его доставили в реанимационное отделение местной больницы. Врачи боролись за его жизнь, однако утром он умер.

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Трагический инцидент произошел накануне около 22.00 в Яворовском районе. Установлено, что мужчина во время событий был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об открытии уголовного производства.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине июня в Житомирской области местный предприниматель поджег себя на сессии горсовета. Мужчина обвинял мэра Бердичева в препятствовании предпринимательской деятельности.