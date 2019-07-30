На Львівщині чоловік облив себе бензином та підпалив після сварки з дружиною. Фото: Minval

https://racurs.ua/ua/n124956-na-lvivschyni-cholovik-oblyv-sebe-benzynom-ta-pidpalyv-pislya-svarky-z-drujynou.html

Ракурс

У Львівській області 57-річний чоловік після сварки з дружиною облив себе бензином на городі та підпалив. Його доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Лікарі боролися за його життя, однак вранці він помер.

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Трагічний інцидент стався напередодні близько 22.00 у Яворівському районі. Встановлено, що чоловік під час подій був у нетверезому стані. Про цеповідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

Наразі правоохоронці намагаються встановити всі обставини події та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у середині червня у Житомирській області місцевий підприємець підпалив себе на сесії міськради. Чоловік звинувачував міського голову Бердичева у перешкоджанні підприємницької діяльності.