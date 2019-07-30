У Зеленського планують запустити ринок сільгоспземель до кінця 2019 року. Фото:VoxUkraine

https://racurs.ua/ua/n124955-u-zelenskogo-planuut-zapustyty-rynok-silgospzemel-do-kincya-2019-roku.html

Ракурс

В Офісі президента Володимира Зеленського планують відкрити земельний ринок в Україні, скасувавши до кінця 2019 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

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Якщо ринок сільгоспземель не запустити цього року, то потім це буде зробити досить складно. Про таке розповів заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв’ю американському виданню Bloomberg.

За словами Гончарука, представники Офісу президента проводять перемовини зі Світовим банком. Обговорюють моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Зокрема, за найбільш радикальною моделлю скасування мораторію на продаж земель має відбутися прискорення економічного зростання України. Йдеться про щорічне зростання на 3%, а за найменш радикальною моделлю зростання економіки прогнозується лише на 0,5%.

Натомість дотримання мораторію на продаж сільгоспземель, за розрахунками Світового банку, призводить до щорічного зниження зростання валового внутрішнього продукту України на 1%.

Гончарук повідомив, що наразі в Офісі президента шукають найменш болючу та найбільш ефективну модель запуску ринку сільгоспземель.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що партія «Слуга народу», яка підтримує президента Володимира Зеленського, має намір скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель впродовж року.