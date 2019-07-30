У Зеленского планируют запустить рынок сельхозземель до конца 2019 года. Фото: VoxUkraine

https://racurs.ua/n124955-u-zelenskogo-planiruut-zapustit-rynok-selhozzemel-do-konca-2019-goda.html

Ракурс

В Офисе президента Владимира Зеленского планируют открыть земельный рынок в Украине, отменив до конца 2019 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

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Если рынок сельхозземель не запустить в этом году, то потом это будет сделать достаточно сложно. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью американскому изданию Bloomberg.

По словам Гончарука, представители Офиса президента проводят переговоры со Всемирным банком. Обсуждают модели открытия рынка сельхозземель в Украине. В частности, по самой радикальной модели отмены моратория на продажу земель должно произойти ускорение экономического роста Украины. Речь идет о ежегодном росте на 3%, а по наименее радикальной модели рост экономики прогнозируется на 0,5%.

Вместе с тем, соблюдение моратория на продажу сельхозземель, по расчетам Всемирного банка, приводит к ежегодному снижению роста валового внутреннего продукта Украины на 1%.

Гончарук сообщил, что сейчас в Офисе президента ищут наименее болезненную и наиболее эффективную модель запуска рынка сельхозземель.

Ранее «Ракурс» сообщал, что партия «Слуга народа», которая поддерживает президента Владимира Зеленского, намерена отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в течение года.