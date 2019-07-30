Зеленський у вересні поїде в США виступати на Генасамблеї ООН. Фото: "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n124957-zelenskyy-u-veresni-poyide-v-ssha-vystupaty-na-genasambleyi-oon.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський у другій половині вересня поїде до Нью-Йорка з важливою місією. Він вперше виступатиме на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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Інформацію про те, що Зеленський отримав запрошення до виступу на 74-й сесії Генасамблеї ООН, в Офісі президента підтвердили, інформує «Європейська правда» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Наразі в Офісі президента вже планують візит Зеленського до Нью-Йорка.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що під час засідання Генасамблеї ООН у лютому 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко запропонував позбавити Російську Федерацію права вето при розгляді питань, що стосуються агресії на сході України. Тоді Порошенко зазначив, що саме Росія заблокувала ініціативу розміщення на території України миротворчої операції під егідою ООН. Таким чином, було спростовано можливість повноцінного залучення ООН до врегулювання конфлікту на сході України.