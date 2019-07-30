В американском супермаркете Walmart произошла стрельба: есть погибшие и раненые. Фото: Інформатор

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Ракурс

Стрельба в американском супермаркете Walmart стала причиной гибели двоих человек. Еще двое получили ранения.

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Инцидент произошел в Северной части Миссисипи в пригороде Саутхейвен (штат Теннеси). Об этом сообщает телеканал Cbs News.

Злоумышленник застрелил двоих сотрудников супермаркета, а также ранил полицейского. Затем правоохранители выстрелили в преступника, тем самым его обезвредив.

Стрелка госпитализировали в медицинское учреждение и пока его состояние неизвестно. Раненый полицейские был в пуленепробиваемом жилете. Медики уверяют, что с ним все будет в порядке.

Установлено, что одного из погибших нашли на парковке возле магазина, а тело второго находилось в здании супермаркета.

По данным издания, стрелок ранее работал в Walmart, но в понедельник его уволили из-за того, что он пригрозил ножом одному из клиентов.

Отметим, что Walmart находится в большом торговом комплексе к югу от государственной границе. Саутхейвен является пригородов с населением 55 тыс. человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне на фестивале еды в Калифорнии произошла стрельба.