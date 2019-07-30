Украина расширила спецпошлины на российский сжиженный газ. Фото: "Сегодня"

https://racurs.ua/n124960-ukraina-rasshirila-specposhliny-na-rossiyskiy-sjijennyy-gaz.html

Ракурс

Специальные пошлины на импорт сжиженного газа из Российской Федерации, расширенные недавно Кабинетом министров Украины, имеют в перечне все соответствующие товарные коды.

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В постановление о расширении спецпошлины, утвержденном на днях правительством Украины, включен перечень всех соответствующих товарных кодов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Андрей Герус, представитель президента Украины в правительстве.

В частности, в ответ на комментарий представителя «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна о том, что на один из товарных кодов сжиженного газа, указанный в соответствующем постановлении Кабмина, приходится лишь 1,7% от общего объема российского сжиженного газа, поступающего в Украину, Герус отметил, что тот не совсем осведомлен.

По словам Геруса, в постановлении, которым Кабмин 17 июля ввел спецпошлины на сжиженный газ из РФ, включены все соответствующие коды.

Также Герус добавил, что согласно решению Кабмина, спецпошлина на поставки российского сжиженного газа составит с 1 августа 1,75%, а 1 октября — 3,0%.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на днях Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива и сжиженного газа. Благодаря этому в государственный бюджет будет поступать почти 2 млрд грн ежегодно. Тогда Андрей Герус говорил, что спецпошлины на топливо с РФ никак не повлияют на розничные цены на АЗС. Он отметил, что на рынке есть конкуренция и альтернативные источники поставок из Беларуси, стран ЕС, поставки морем и тому подобное. Также он добавил, что сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, есть основания для дальнейшего снижения розничных цен.