Главные новости 30 июля: Шествие достоинства на День Независимости и арест российского танкера

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День Независимости Украины отпразднуют в Киеве Шествием достоинства. Этим мероприятием заменят традиционный военный парад. По Крещатику пройдутся представители различных военных подразделений Вооруженных сил Украины и силовых структур. К шествию также смогут присоединиться ветераны АТО. Ожидается, что в мероприятии примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

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Приморский райсуд города Одесса наложил арест на российский танкер NEYMA, который осенью прошлого года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Согласно постановлению суда, действия военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ) во время обысков и задержания судна 25 июля были законными.

Бывшего первого заместителя начальника Нацполиции в Одесской области Константина Гейко задержали сегодня по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах. Экс-начальника одесской полиции Дмитрия Головина задержали ранее. Фигурантам уже сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к электронным услугам. Главной целью указа является обеспечение прозрачности работы госреестров. Документ поможет во внедрении электронных государственных услуг для граждан и бизнеса. В первую очередь проведут полный аудит работы государственных реестров.

Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях аэропортов «Киев» («Жуляны») и «Запорожье», а также запорожской таможни Государственной фискальной службы Украины. Обыски проводятся в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебным положением в отношении должностных лиц Киевской городской таможни. Их подозревают в том, что они пропустили через таможенный контроль самолет без осуществления надлежащей проверки.