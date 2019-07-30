Обыски в аэропортах «Киев» и «Запорожье» проводит ГБР. Фото: Главком

https://racurs.ua/n124949-obyski-v-aeroportah-kiev-i-zaporoje-provodit-gbr.html

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Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях аэропортов «Киев» («Жуляны») и «Запорожье», а также на запорожской таможне Государственной фискальной службы Украины.

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Обыски проходят в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебным положением в отношении должностных лиц Киевской городской таможни, сообщила сегодня в Facebook замдиректора ГБР Ольга Варченко.

По ее данным, таможенники пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащую его проверку и не оформив это в соответствии с процедурой, чем нанесли ущерб государственным интересам Украины.

По данному факту ГБР осуществляет расследование согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

К следственным действиям, которые проходят в Киеве и Запорожье, привлечены представители Фискальной службы, Управления внутренней безопасности и Генпрокуратуры.