В ГБР в отношении Порошенко есть 11 производств – Труба. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n124947-v-gbr-otnositelno-poroshenko-est-11-proizvodstv-truba-dokument.html

Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств. Сам политик настаивает, что этих дел в Государственном бюро расследований (ГБР) не существует.

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Глава ГБР Роман Труба утверждает, что, хотя Порошенко в своем интервью отмечает, что не получал повестки на допрос, его адвокат обратился в бюро с просьбой перенести допрос на несколько недель. Сам Труба отметил, что Порошенко противоречит сам себе и выбрал странную тактику информационной защиты. Об этом заявил директор ведомства в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, Порошенко заявляет, что глава ГБР не должен вмешиваться в следствие, однако сам он пришел в кабинет директора ведомства с пресс-секретарем, нардепом, охраной и требовал срочно провести допрос.

Труба возмутился из-за слов Порошенко о глупых и странных вопросах следователей и отметил, что все материалы, которые могут помочь следствию, должны быть переданы в ГБР.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Порошенко заявил, что Труба через голову Офиса президента Андрея Богдана передает секретную информацию экс-главе Администрации президента времен Януковича Андрею Портнову.