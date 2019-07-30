Увольнение Кличко в правительстве не рассмотрят из-за отпуска. Фото: "Укринформ"

https://racurs.ua/n124946-uvolnenie-klichko-v-pravitelstve-ne-rassmotryat-iz-za-otpuska.html

Ракурс

Увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации, которого требовали в Офисе президента Владимира Зеленского, в правительстве не смогут рассмотреть, так как премьер-министр Владимир Гройсман ушел в отпуск.

Loading...

О том, что Гройсман находится в отпуске и поэтому заседание Кабинета министров, которое традиционно проходит по средам, не состоится на этой неделе, сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук в комментарии «Укринформу».

Между тем, сегодня Андрей Богдан, руководитель Офиса президента Украины, во время брифинга в Киеве напомнил о политической ответственности Кличко, который был главой «Блока Петра Порошенко „Солидарность“» и на должность руководителя КГГА его назначал бывший президент, а значит он должен подать в отставку после проигрыша Порошенко. Потому что по закону руководители местных госадминистраций назначаются президентом на срок его полномочий. Также Богдан заявил, что в последнее время дважды встречался с Кличко, чтобы обсудить вопросы по управлению столицей, и обвинил его в потере контроля над Киевом.

Кроме этого, по словам Богдана, Офис президента обратится в правоохранительные органы для проверки обнародованной в СМИ информации о возможной коррупции во время строительства Подольско-Воскресенского, Шулявского и нового пешеходно-велосипедного мостов. Для примера Богдан привел факты о их строительстве, обнародованные журналистами.

Относительно строительства Подольско-Воскресенского моста стоимостью 6 млрд гривен — выиграла фирма-прокладка, которая перечисляет деньги подрядчику «Кузницы на Рыбацком», — сказал руководитель Офиса президента.

Также Богдан сказал, что тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая застройщику Максиму Микитасю, другу Кличко. Фирма, которая строила стеклянный пешеходно-велосипедный мост, по словам Богдана, принадлежит Вадиму Столару и является «пустышкой» с капиталом в 7 тыс. грн.

Напомним, что на днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал рассмотреть вопрос об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании правительства.