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Ракурс
Когда пройдут местные выборы, рассказал Богдан. Фото: прес-служба президента

Когда пройдут местные выборы, рассказал Богдан

30 июл 2019, 15:56
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Досрочные местные выборы в Украине могут состояться после завершения формирования объединенных территориальных общин (ОТО).

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Выборы в местные органы самоуправления смогут провести после завершения реформы децентрализации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан во время брифинга 30 июля, передает пресс-служба президента.

По словам Богдана, проблема заключается в том, что реформа местного самоуправления еще не завершилась и выборы состоялись только в части ОТО. Именно поэтому сначала планируют завершить формирование общин, а затем провести перевыборы.

Богдан отметил, что соответствующее решение должны принять депутаты. Сейчас невозможно провести досрочные местные выборы без принятия соответствующего закона.

По словам Богдана, реформу децентрализации должны завершить в запланированном виде. Согласно планам, будут усилены роли общин в решении внутренних вопросов их жизнедеятельности.

Отметим, что ранее представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук анонсировал проведение местных выборов следующей осенью или даже ранее.

Затем у Зеленского заявили, что проведут досрочные выборы после парламентских выборов.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский прокомментировал досрочные местные выборы.

Источник: Ракурс


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