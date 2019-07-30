Коли пройдуть місцеві вибори, розповів Богдан. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n124945-koly-proydut-miscevi-vybory-rozpoviv-bogdan.html

Ракурс

Дострокові місцеві вибори в Україні можуть відбутися після завершення формування об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

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Вибори до місцевих органів самоврядування зможуть провести після завершення реформи децентралізації. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Богдан під час брифінгу 30 липня, передає прес-служба президента.

За словами Богдана, проблема полягає у тому, що реформа місцевого самоврядування ще не завершилася і вибори відбулися лише у частині ОТГ. Саме тому спочатку планують завершити формування громад, а потім провести перевибори.

Богдан зазначив, що відповідне рішення мають ухвалити депутати. Наразі неможливо провести дострокові місцеві вибори без ухвалення відповідного закону.

За словами Богдана, реформу децентралізації мають завершити у запланованому вигляді. Згідно з планами, будуть посилені ролі громад у вирішенні внутрішніх питань їхньої життєдіяльності.

Зазначимо, що раніше представник президента Володимира Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук анонсував проведення місцевих виборів наступної осені або навіть раніше.

Потім у Зеленського заявили, що проведуть дострокові вибори після парламентських виборів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський прокоментував дострокові місцеві вибори.