На NewsOne розпалюють ворожнечу – Нацтелерадіо. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n124944-na-newsone-rozpaluut-vorojnechu-nacteleradio.html

Ракурс

Телеканал NewsOne, афілійований з Віктором Медведчуком, позапланово перевірила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку із наміром каналу провести телеміст з телеканалом РФ «Росія 1».

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За словами члена Нацради з телерадіомовлення Сергія Костинського, у ході перевірки був зафіксований ряд порушень, серед яких також були виявлені факти розпалювання ворожнечі. До телеканалу застосують відповідні санкції, якщо дані факти згодом будуть підтверджені. Про це Костинський сьогодні, 30 липня, заявив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Як запевняє Костинський, проект рішення про розгляд результатів проведеної перевірки буде розглянуто на одному із засідань Нацради протягом найближчих тижнів, так як вони зацікавлені у оперативному вирішенні даного питання.

Група Нацради досліджувала висловлювання у тих телепередачах, які анонсували телеміст із російським каналом «Росія 1», а також ряд інших факторів.

Нагадаємо, що спільний телемарафон під назвою «Треба поговорити» канали NewsOne і «Росія 1», один із головних рупорів антиукраїнської пропаганди, збиралися провести 12 липня. Згодом 8 липня NewsOne відмовився від його проведення, а вже 9 липня було оголошено про проведення позапланової перевірки каналу.