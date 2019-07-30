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Ракурс
Стрілянина сталася в Києві. Фото: Last Day Club

У Дніпровському районі Києва сталася бійка зі стріляниною, постраждала дівчина (ФОТО)

30 лип 2019, 15:28
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Стрілянина сталася у Дніпровському районі Києва внаслідок конфлікту.

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На вул. Березневій між чоловіком та компанією виникла словесна перепалка, а згодом розпочалася бійка. У ході розбірок чоловік дістав травматичний пістолет й здійснив постріл. Після цього він утік з місця події. Про це 30 липня заявив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, повідомив відділ комутації столичної поліції.

Куля потрапила в ногу 18-річної дівчини, її госпіталізували. Згодом біля будинку на проспекті Павла Тичини патрульні поліцейські затримали підозрюваного — 30-річного уродженця Дніпропетровської області. Чоловік раніше був засуджений за вимагання. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзу, а у затриманого — зброю, яку направили на проведення експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Конфлікт завершився стріляниною. Фото: Нацполіція

Конфлікт завершився стріляниною. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 29 липня на вулиці Молочній в Основ’янському районі міста Харкова сталася стрілянина. Внаслідок цього було вбито 41-річного чоловіка, який у той час знаходився біля гаража.

Джерело: Ракурс


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