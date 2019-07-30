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Ракурс
Стрельба произошла в Киеве. Фото: Last Day Club

В Днепровском районе Киева произошла драка со стрельбой, пострадала девушка (ФОТО)

30 июл 2019, 15:28
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Стрельба произошла в Днепровском районе Киева в результате конфликта.

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На ул. Мартовской между мужчиной и компанией возникла словесная перепалка, а затем началась драка. В ходе разборок мужчина достал травматический пистолет и совершил выстрел. После этого он скрылся с места происшествия. Об этом 30 июля заявил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, сообщил отдел коммутации столичной полиции.

Пуля попала в ногу 18-летней девушки, ее госпитализировали. Впоследствии возле дома на проспекте Павла Тычины патрульные полицейские задержали подозреваемого — 30-летнего уроженца Днепропетровской области. Мужчина ранее был осужден за вымогательство. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли гильзу, а у задержанного — оружие, которое направили на проведение экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Конфликт завершился стрельбой. Фото: Нацполиция

Конфликт завершился стрельбой. Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь на 29 июля на улице Молочной в Основянском районе города Харькова произошла стрельба. В результате был убит 41-летний мужчина, который в то время находился возле гаража.

Источник: Ракурс


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