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Ракурс
Стрельба в Харькове: на улице убит мужчина. Фото: "РБК-Украина"

Стрельба в Харькове: на улице убит мужчина (ФОТО)

29 июл 2019, 15:27
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Стрельба на улице Молочной в Основянском районе города Харькова произошла в ночь на 29 июля. В результате был убит 41-летний мужчина, который в то время находился у гаража.

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По предварительной информации, к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия, а затем сразу сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение об убийстве полиция Основянского района получила 29 июля в 00.26. На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа управления Нацполиции.

Сейчас правоохранители разыскивают убийцу. В совершении преступления подозревают мужчину ростом около 170 см. По словам свидетелей, преступник был в черной одежде.

Информация о происшествии уже зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится об умышленном убийстве. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Полиция Харькова ищет свидетелей убийства, а также обратилась к жителям города с просьбой помочь любой информацией.

Стрельба в Харькове: на улице убит мужчина. Фото: "Город X"

Стрельба в Харькове: на улице убит мужчина. Фото: "Город X"

Стрельба в Харькове: на улице убит мужчина. Фото: "Город X"

Напомним, что ранее во время стрельбы на Киевщине сотрудник ритуального бюро ранил конкурента.

Источник: Ракурс


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