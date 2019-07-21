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Стрельба на Киевщине: сотрудник ритуального бюро ранил конкурента. Фото: Politeka.net

Стрельба на Киевщине: сотрудник ритуального бюро ранил конкурента (ФОТО)

21 июл 2019, 15:54
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Стрельба в Киевской области произошла сегодня, 21 июля. В городе Ирпене конфликт между двумя сотрудниками разных ритуальных служб завершился огнестрельным ранением одного из них.

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Полиция отмечает, что в ходе ссоры один из мужчин ударил другого в лицо, после чего достал пистолет и произвел два выстрела в сторону оппонента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления.

В результате пострадал 26-летний житель поселка Ворзель. У него диагностировано непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

Обидчик потерпевшего задержан. Им оказался 59-летний житель поселка Гомель.

На месте конфликта был обнаружен пистолет ПМР калибра 9 мм, документы на оружие и патроны с резиновыми пулями.

Стрельба на Киевщине: сотрудник ритуального бюро ранил конкурента. Фото: Нацполиция

По данному факту начато уголовное производство согласно ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, 15 июля в Ирпене после попытки двойного убийства застрелился молодой парень. Произошло это в здании отделения полиции.

Источник: Ракурс


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