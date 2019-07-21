Стрілянина на Київщині: співробітник ритуального бюро поранив конкурента. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n124556-strilyanyna-na-kyyivschyni-spivrobitnyk-rytualnogo-buro-poranyv-konkurenta-foto.html

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Стрілянина в Київській області сталася сьогодні, 21 липня. У місті Ірпені конфлікт між двома співробітниками різних ритуальних служб завершився вогнепальним пораненням одного з них.

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Поліція зазначає, що під час сварки один із чоловіків вдарив іншого в обличчя, після чого дістав пістолет і зробив два постріли у бік опонента. Про це йдеться в повідомленні прес-служби облуправління.

Як наслідок, постраждав 26-річний житель селища Ворзель. У нього діагностовано непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної області та передньої черевної стінки.

Кривдник потерпілого затриманий. Ним виявився 59-річний житель селища Гомель.

На місці конфлікту було виявлено пістолет ПМР калібру 9 мм, документи на зброю і набої з гумовими кулями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо, 15 липня в Ірпені після спроби подвійного вбивства застрелився молодий хлопець. Сталося це в будівлі відділку поліції.